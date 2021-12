Fontanelle, sequestrata area utilizzata come discarica di rifiuti speciali

Un’area adibita a discarica di rifiuti speciali è stata sequestrata in via Enrico Caruso, nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento. Denunciato alla Procura il proprietario. Ad effettuare il sequestro e la relativa denuncia, è stato il nucleo di polizia ambientale della municipale di Agrigento. Il personale ha potuto accertare gli illeciti legati all’uso del sito come vera e propria discarica di rifiuti speciali. Grave l’impatto ambientale e la pericolosità per la salute pubblica derivante da quanto scoperto dagli agenti. L’operazione rientra nel settore delle attività svolte a tutela dell’ambiente e si inquadra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio.