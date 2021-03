Fontana, ordinanza su San Leone è stata mal interpretata

“Volevo comunicare alla cittadinanza tutta che purtroppo l’ordinanza sindacale è stata mal interpretata, in quanto tutti possono usufruire dei servizi ristorativi della località balneare di San Leone, anche coloro i quali non risiedono nella provincia di Agrigento, fermo restando il fatto che sono pienamente d’accordo con l’ordinanza del nostro Sindaco che limita l’espandersi di questa maledetta pandemia” Ad affermarlo è stato Mario Fontana , consigliere comunale di Agrigento che continua: “credo però che l’Amministrazione debba esprimere, con maggiore chiarezza l’essenza di tale ordinanza, in quanto è inconcepibile che le attività locali, già abbastanza danneggiate dal COVID-19, debbano subire ulteriori danni dal fatto che non ci sia un’ esaustiva comunicazione che facesse interpretare al meglio le ordinanze”

Leggi anche: Sabato ad Agrigento, tra il mare e il centro. San Leone respira (VIDEO)