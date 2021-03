9 nuovi casi Covid ad Agrigento, tre scuole in dad. Il sindaco: “contromisure necessarie”

Risale la curva dei contagi nella città

di Agrigento: il bollettino dell’Asp segna + 9 casi, non ci sono stati decessi e nemmeno guarigioni. Il totale delle persone positive si attesta quindi a 59. “E mentre abbiamo dovuto prendere delle contromisure per San Leone e tre scuole sono ritornate alla didattica a distanza- commenta il sindaco Micciché- siamo anche preoccupati per la situazioni di diversi comuni della provincia. A Porto Empedocle oggi si registrano 68 casi, 66 a Sciacca, 51 a Raffadali e 43 a Siculiana. Numeri alti, che ci ricordano come il virus sia ancora in giro nel nostro territorio e che bisogna adottare tutte le contromisure necessarie ad evitare una nuova diffusione della malattia. Ed è quello che sto facendo, anche se in questa città ogni cosa che si fa divide in due l’opinione pubblica. Ma io devo seguire sempre l’interesse primario, che in questo caso è la vita e la salute delle persone.”