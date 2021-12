Fondi per ripopolare i Comuni siciliani: ecco quali sono nell’Agrigentino

Arrivano i fondi per ripopolare i Comuni svantaggiati. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm del premier Mario Draghi, su proposta della ministra per il Sud, Mara Carfagna, che ripartisce il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali” per gli anni 2021-2023: 180 milioni a 1.187 comuni, selezionati per condizioni particolarmente svantaggiate di spopolamento e basso reddito dei residenti. Il 95,2% va a 1.101 Comuni del Sud (171 milioni).

Si può adeguare immobili comunali da concedere in comodato gratuito per attività commerciali, artigianali o professionali; concedere contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; contributi a favore di chi trasferisce la residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione (massimo 5.000 euro). Inoltre, si può concedere gratis propri immobili da adibire ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile.

Questi i Comuni della provincia di Agrigento interessati: Alessandria della Rocca, Aragona, Aragona, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello Licata, Casteltermini, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ravanusa, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, e Villafranca Sicula.