Al liceo “Leonardo” un open day di successo

Un tour per la scuola, i laboratori, le aule speciali, ma soprattutto in tante attività, didattiche e non, volte a aiutare i giovani ospiti a conoscere meglio la scuola che li aspetta, le materie tipiche del liceo.

Si è conclusa la due giorni di open day all’istituto Leonardo di Agrigento che ha avuto inizio con un incontro dibattito con Gioacchino Lavanco, docente dell’Università di Palermo.A fare gli onori di casa la dirigente Patrizia Pilato. Poi l’incontro con gli studenti di terza media che hanno avuto la possibilità, assieme ai genitori, di vedere da vicino tutte le possibilità del Leonardo che “apre una finestra sul futuro dei giovani” , questo il tema scelto per l’iniziativa che è stata un successo. L’istituto propone diversi indirizzi: Scientifico, linguistico, biomedico, matematico, scienze applicate, percorso di Curvatura Robotica, classe Apple e Cambridge International School. Tante le domande delle numerose famiglie che hanno visitato l’Istituto, un assaggio dello spirito di famiglia, un primo incontro con i possibili futuri studenti. Un passato illustre quello del Leonardo con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

Dal 4 gennaio al 28 gennaio è possibile inoltrare le domande di iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023.