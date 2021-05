Fondi per i canili degli Enti locali, esclusi i rifiuti gestiti dai volontari

‍

al finanziamento potranno accedere solo

gli enti locali

, proprietari di rifugi per cani randagi;

e quindi non di proprietà comunale, provinciale ecc.

” dice Calasanzio. L’oasi Ohana di Santa Margherita di Belice ospita attualmente circa 100 cani e che ogni anno dà in adozione oltre 100 cani in ogni parte d’Europa; per l’anno 2021 la sua struttura ha percepito 3.000 euro dal Comune di Santa Margherita di Belice, una cifra che copre i costi veterinari routinari (eccetto le emergenze e gli interventi chirurgici) di due mesi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio il Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle modalità di concessione dei contributi di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 (10 milioni in due anni) per il finanziamento di interventi per la messa a norma o per la progettazione e costruzione di nuovi canili dei quali possono beneficiare. “In molti- dice Chiara Calasanzio, fondatrice dell’Oasi Ohana di Santa Margherita di Belice- da ogni parte politica e finanche dalla associazioni animaliste, hanno festeggiato questo stanziamento come qualcosa di epocale, tralasciando due dettagli importanti: