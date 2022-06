Fondi in arrivo a tutela delle chiese agrigentine. “Faccio i miei complimenti a Benfari e alla Soprintendenza per aver saputo intercettare, grazie al lavoro dei propri tecnici, una porzione dei fondi messi a disposizione dal PNRR.” Questo il commento del deputato Savarino rispetto al finanziamento di 8 milioni di euro destinato alla Provincia di Agrigento, che prosegue: “l’impiego di tali risorse a tutela delle preziose chiese del nostro territorio non può che costituire una buona notizia da accogliere con grande favore”.