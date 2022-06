Agrigento, gli operai del Dipartimento sviluppo rurale si occuperanno del bosco delle Dune

Il Comune di Agrigento, il Demanio Marittimo e il Dipartimento sviluppo rurale hanno concluso e firmato una convenzione, sancita da un verbale di consegna dell’area, finalizzata alla conservazione e alla tutela del bosco che storicamente costeggia la spiaggia di Agrigento lungo l’intero Viale delle Dune. In base a tale convenzione saranno gli operai del Dipartimento ad occuparsi della manutenzione del sito, provvedendo a tutte le opere necessarie al perseguimento degli obiettivi della convenzione. Apprezzamento in proposito esprimono i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia, il capogruppo, Simone Gramaglia, Giovanni Civiltà e Carmelo Cantone, che affermano: “Ancora una volta ha sortito effetti positivi e utili alla comunità agrigentina l’ottima sinergia che lega il gruppo di Forza Italia al Comune di Agrigento con il governo regionale tramite gli onorevoli Riccardo Gallo, vice segretario regionale, Margherita La Rocca Ruvolo, commissario provinciale, e Marco Zambuto, assessore regionale agli Enti Locali. Nel caso specifico, e per loro tramite, l’assessore regionale al ramo, Toni Scilla, si è subito adoperato per garantire una celere concretizzazione della convenzione, rendendo a disposizione il personale del Dipartimento”.