Teatro Pirandello, si dimette il direttore generale Prestia

Salvatore Prestia ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello. La decisione è stata formalizzata attraverso una comunicazione indirizzata agli organi della Fondazione.

Nelle prossime ore è attesa la presa d’atto ufficiale da parte del Consiglio di amministrazione, che dovrà avviare le procedure per la sostituzione e la riorganizzazione della direzione generale.

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