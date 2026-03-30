Crollo Viale della Vittoria, Pennica: “Condanne eccessive, ma nessun risarcimento per gli sfollati” Crollo Viale della Vittoria, Pennica: “Imputati nullatenenti, nessun risarcimento per gli sfollati”

“La richiesta di condanna mi sembra eccessiva per un reato di natura corposa – commenta l’avvocato di parte civile Salvatore Pennica –. Non prenderemo una lira perché gli imputati sono nullatenenti e non avremo alcun risarcimento. Abbiamo chiesto una provvisionale di 500 mila euro per i danni materiali e immateriali, a fronte di quattro anni fuori casa”.

Così il legale delle parti civili sintetizza, con taglio netto, sia la valutazione sulla pena richiesta dall’accusa sia l’assenza di concrete prospettive risarcitorie per gli sfollati. Lo ha dichiarato l’avvocato di parte civile Salvatore Pennica a margine della requisitoria del pubblico ministero nel processo sul crollo del costone del Viale della Vittoria, avvenuto il 5 marzo 2014, evidenziando le criticità legate sia alla quantificazione della pena richiesta sia alle prospettive risarcitorie per le parti civili.

Il pubblico ministero Alfonsa Fiore ha chiesto cinque anni di reclusione per tutti e cinque gli imputati: l’ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, l’ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale Giuseppe Principato e i proprietari dei terreni coinvolti, Maria Isabella Sollano, 84 anni, e i figli Valentina e Oreste Carmina, di 59 e 55 anni.

Secondo l’accusa, Zambuto e Principato erano già a conoscenza, almeno due anni prima del cedimento, della grave situazione di rischio. Nonostante ciò, pur avendo predisposto un’ordinanza di messa in sicurezza, non avrebbero vigilato sulla sua effettiva esecuzione. Ai proprietari dei terreni viene invece contestato di non avere rispettato l’ordinanza emessa il 5 aprile 2011.

“Il dibattimento ha confermato pienamente l’impianto accusatorio”, ha sostenuto il pm durante la requisitoria, sottolineando come le responsabilità emerse nel corso del processo siano coerenti con le contestazioni iniziali.

Il crollo del costone rappresentò uno spartiacque per la città: Agrigento venne letteralmente divisa in due, con l’evacuazione dei palazzi Crea e di numerose attività commerciali. Decine di famiglie furono costrette ad abbandonare le proprie case, rientrando solo dopo anni. Proprio su questo aspetto si è concentrata la parte civile, che ha chiesto una provvisionale di 500 mila euro per i danni immateriali subiti dagli sfollati, rimasti fuori casa per circa quattro anni.

Dopo la requisitoria, sono intervenuti anche gli avvocati Maria Luisa Butticè e lo stesso Pennica, oltre ad Antonino Insalaco, legale del Comune indicato come responsabile civile. Il processo, giunto ormai in dirittura d’arrivo davanti al giudice monocratico Manfredi Coffari, tornerà in aula il 27 aprile per le arringhe difensive. Poi sarà il momento della sentenza.

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