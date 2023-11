“Faccio le mie congratulazioni al Consiglio comunale di Agrigento per l’approvazione dello Statuto della costituenda Fondazione Agrigento Capitale della cultura 2025 e delle linee guida delle zone C4 del Piano Regolatore Generale.” Lo afferma in una nota il deputato nazionale, Calogero Pisano, che continua: “Con il voto di aula, le forze di centrodestra che sostengono il Sindaco Francesco Miccichè hanno dimostrato maturità e grande senso di responsabilità e, per questo, ringrazio sentitamente anche i parlamentari di rifermento della coalizione per avere accolto il mio appello all’unità degli scorsi giorni. Voglio anche ringraziare l’Assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, per la brillante attività che sta svolgendo e l’assessore comunale, con delega al Prg, Gerlando Piparo, che con il suo instancabile e prezioso lavoro ha contribuito, in maniera assolutamente determinante, a sanare una situazione paradossale (che si protraeva da circa sedici anni) che vedeva tanti cittadini agrigentini costretti a pagare le tasse su terreni di proprietà su cui, fino a ieri, non potevano edificare”.