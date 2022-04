Folla di fedeli per il ritorno della processione ad Agrigento: i «passionisti» con la mascherina

Ripartono le attese celebrazioni della Settimana Santa, nel capoluogo agrigentino nel segno di antiche tradizioni.

Ritorna dopo due anni di fermo, causa pandemia, la Via Crucis in esterno e relative processioni fatte dalle confraternite della Santissima Addolorata e del Santissimo Crocifisso. La Sicilia è una regione densa di queste pratiche di pietà cristiana popolare che arricchiscono di fascino, storia, tradizione e fede i riti della Settimana Santa. Quest’anno, regna la prudenza, ma anche il ritorno alle tradizioni con tantissima gente che ha affollato le strade cittadine. Questa mattina ad Agrigento folla di fedeli per la processione diurna del Venerdì Santo. I passionisti tutti con le mascherine. Davanti al Municipio ha preso parte alla processione, come da tradizione il sindaco Francesco Micchichè con la giunta comunale. Alle 14 sul sagrato della Cattedrale di San Gerlando il rito della crocifissione. In serata la processione notturna con un cambio di itinerario per evitare grossi assembramenti nelle strette stradine del centro storico.

Processioni del venerdì Santo, obbligatorio indossare la mascherina Ffp2

Processione erale: ore 20,00 Partenza dal sagrato della Cattedrale, Via Duomo, Plebis Rea, Gioeni, Piazza Vittorio Emanuele, Porta di ponte, Via Atenea, piazza Pirandello. Dopo l’intervento del Vescovo Processione del Redentore Via S. Domenico, Via Orfane, Via Barone, Via Santa Sofia, Via Saponare, Via S. Maria dei Greci, Salita S. Alfonso, Via Duomo, piazza don Minzoni.

Processione dell’Addolorata Via Garibaldi (tutta), Santuario dell’Addolorata. La crocifissione avviene sul sagrado della Cattedrale, all’interno della chiesa avrebbe limitato il numero dei fedeli. L’Azione liturgica presieduta dall’arcivescovo sarà celebrata in Cattedrale alle ore 17:00.

Saranno evitati i luoghi del percorso tradizionale poiché alcuni stretti e poco arieggiati, nonché le soste durante la processione serale nei punti abituali dove venivano eseguiti i tradizionali canti dell’ “Ah si versate lacrime” e “Dove vai Madonna mia”. Niente canti in Via Atenea. Il primo canto sarà sul Sagrato della Cattedrale (dopo la deposizione), poi, in Piazza Seminario e a seguire in Piazza Bibbirria, in via Gioeni (Incrocio davanti farmacia Romano), dinnanzi la Caserma dei Carabinieri, in Piazza San Giuseppe, in Piazza Pirandello (dopo il discorso del Vescovo) e in Via Duomo (sotto il Palazzo del Vescovo).