L’avvocato agrigentino Davide Lo Presti aderisce a Fratelli d’Italia, ad annunciarlo il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano. Professionista stimato, Davide Lo Presti è stato in passato Consigliere ed Assessore comunale di Agrigento.“Aderisco con entusiasmo a Fratelli d’Italia condividendone i principi ed i valori – afferma Davide Lo Presti – ringrazio il commissario provinciale, Calogero Pisano, che conosco da tantissimi anni, per avermi accolto con grande affetto. Entro in una grande famiglia dove, peraltro, ritrovo tanti amici. Mi metterò fin da subito a disposizione del partito”. Esprime soddisfazione, per il nuovo ingresso, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano: “Davide Lo Presti è una persona, preparata e perbene che porta esperienza e qualità nel partito. Sono felice della sua adesione, gli do il benvenuto e gli faccio i migliori auguri di buon lavoro”.