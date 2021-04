Flash-mob dei sindaci agrigentini a Roma, Brandara: “Pronti a lasciare la fascia tricolore a palazzo Chigi”

“Noi Sindaci dell’agrigentino siamo pronti a lasciare la fascia tricolore a Palazzo Chigi, perché non siamo nelle condizioni – sia per mancanza di risorse finanziarie sia per mancanza di risorse umane – di portare avanti gli interventi per risollevare le sorti dei nostri territori”.

Lo dice il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che parteciperà domani, 28 aprile, al flash-mob dei sindaci agrigentini davanti Palazzo Chigi a Roma.

“Nel passato – continua Brandara- ci siamo trovati uniti a rivendicare i diritti dei territori che governiamo, come per esempio nell’occasione delle iniziative del cosiddetto “cartello sociale”, contro la mancanza di investimenti nell’area della provincia, che ha visto coinvolti anche la Curia e i Sindacati, dando anche luogo alla marcia sulla S.S. 640 che tanta eco ha avuto nella pubblica opinione.

Anche oggi, vogliamo mostrare la nostra unità e compattezza nel richiedere maggiori fondi per le aree meno sviluppate – soprattutto dal punto di vista infrastrutturale – dell’Italia, tra le quali rientra senza dubbio quella della provincia di Agrigento. Il Parlamento dovrà approvare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (varato dal Governo), contenente anche i fondi del NextGenerationEU e non potrà fare a meno di tenere conto del divario tra nord e sud e del gap che caratterizza il meridione italiano, più segnatamente, la Sicilia e la provincia di Agrigento che devono diventare territori destinatari di maggiori risorse finanziarie per la realizzazione delle mission concernenti la digitalizzazione, l’innovazione, la competitività e la cultura; la rivoluzione verde e transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile; l’istruzione e la ricerca; l’inclusione e la coesione sociale; la salute dei cittadini.”