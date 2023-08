Porto Empedocle – Oggi si è svolto un significativo flash mob presso l’hotspot di Porto Empedocle, un gesto di vicinanza verso i numerosi migranti che attualmente risiedono nella struttura e al contempo un’appassionata denuncia delle lacune evidenti nel sistema di accoglienza. L’evento è stato organizzato dai Laici Comboniani di Agrigento, con l’obiettivo di dare voce a coloro che sono alla ricerca di una nuova vita e di richiamare l’attenzione su una situazione critica.

L’hotspot di Porto Empedocle, che al momento ospita circa 400 persone, è diventato il centro focale di un impegno crescente da parte della Croce Rossa e di diverse organizzazioni umanitarie. Tuttavia, le condizioni all’interno della struttura lasciano ancora molto a desiderare. Nonostante gli sforzi, molti migranti trascorrono le notti all’aperto, mentre durante il giorno sono costretti a radunarsi nella scarsa ombra disponibile.

In un atto di solidarietà e attivismo, un gruppo di manifestanti ha ottenuto il permesso di entrare all’interno dell’hotspot, dove hanno espresso il loro sostegno e affetto verso coloro che stanno cercando un nuovo inizio. L’obiettivo era quello di far sentire la loro presenza e di dimostrare che queste persone non sono lasciate sole nella loro lotta.

Il flash mob è stato caratterizzato dalla sua brevità e dal suo silenzio eloquente. Senza l’utilizzo di bandiere o slogan, i partecipanti hanno scelto di far parlare l’azione stessa. I Laici Comboniani di Agrigento, che hanno orchestrato questo evento, hanno voluto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato o collaborato, riconoscendo l’importanza di unire le forze per affrontare una questione così urgente e umanitaria.

Il gesto di oggi è stato un richiamo a una maggiore attenzione verso i migranti e alle sfide che affrontano quotidianamente. Ha dimostrato che, anche in mezzo alle difficoltà, la solidarietà e la comprensione possono creare un impatto duraturo. Mentre il sole tramontava sull’hotspot di Porto Empedocle, il flash mob ha illuminato un messaggio di speranza e cambiamento.