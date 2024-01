Fitness by night e cultura percorrendo i luoghi più belli: sono aperte le iscrizioni per l’evento di “Street Workout Illumina Agrigento”, in programma domenica 4 febbraio alle 17, appuntamento a Villa Bonfiglio. Una iniziativa dedicata alla forza, all’agilità e alla determinazione. Street Workout è molto più di una semplice competizione, è un’opportunità per mettere alla prova le tue abilità, connetterti con appassionati di fitness e celebrare la forza della comunità.

Non importa il livello di esperienza o abilità fisica, Street Workout è aperto a tutti, sia a principianti che vogliono provare qualcosa di nuovo o a professionisti del fitness che cercano una sfida. Oltre 130 le persone che domenica 17 dicembre scorso hanno preso parte, tra i vicoli del centro storico di Agrigento alla prima edizione di Street Workout. Disciplina nata negli Stati Uniti ed appena giunta in Italia si è trasformata in una attività fisica che unisce l’allenamento con il divertimento e l’evasione di una passeggiata sportiva all’aria aperta. L’evento, organizzato da Angela Franciullo coadiuvata dagli istruttori Sabina Flora, Daniela La Scala, Marzia Filippazzo, Fausto Pugliese e Denise Grillo ha raccolto un risultato straordinario anche grazie a numerosi sponsor, ed i patrocini del Comune di Agrigento, dell’Associazione Guide Turistiche città di Agrigento con la presenza della Presidente Liliana Magro e di Confcommercio rappresentata per l’occasione da Francesco Picarella.

Per registrarsi e avere informazioni si può contattare il numero 327.5741653.