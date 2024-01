Aeroporto ad Agrigento, Giovanni Amico: “Infrastruttura necessaria”

“L’Aeroporto ad Agrigento è una infrastruttura necessaria per gli agrigentini per l’area centromeridionale della Sicilia e per la sua economia. L’aeroporto di Agrigento sarà utile alla rete regionale degli aeroporti ed all’economia della Sicilia.” Giovanni Amico focalizza le ragioni a favore della realizzazione dell’aeroporto di Agrigento. Laureato in Economia, Dottore di Ricerca in Analisi Congiunturale ed Economia dello sviluppo territoriale; dirigente e già Direttore Generale di AST S.p.A.; già Vicepresidente CdA Società degli Interporti Siciliani SIS SpA e Amministratore Unico AST Aeroservizi S.p.A. nonché Direttore Generale della società di Gestione dell’Aeroporto di Lampedusa, parla di dati: “Il traffico 2023 degli aeroporti in Sicilia ha superato i 20 milioni di passeggeri e applicando le previsioni di crescita, riportate nel Piano Nazionale Aeroporti, si stima in oltre 26 milioni di passeggeri il traffico passeggeri atteso al 2035”. E continua: “La rete dei quattro aeroporti siciliani lascia scoperta una vasta area di territori privi di un aeroporto di riferimento ed, inoltre, con l’attuale capacità non potrà garantire una efficace gestione della crescita del flusso passeggeri atteso. Per l’ubicazione che serve a coprire il vuoto che c’è nella Sicilia centro-meridionale non può che essere nell’agrigentino al servizio di un’area che in questo momento non ha un aeroporto di riferimento”.

Ma come mai su punta sul quinto aeroporto in Sicilia? “La infrastruttura delle rete aeroportuale si è creata non in conformità a quelle che sono le necessità di trasporto, perchè due aeroporti su quattro sono sorti sula base di infrastrutture esistenti, ubicate in quest’area per ragioni militari, tanto è vero che o bacini di traffico di sovrappongono , c’è tutta un’area a livello centro meridionale che non ha un aeroporto di riferimento. Vi sono decine di comuni che hanno un aeroporto di riferimento e decine che non lo hanno.