Fitness all’aperto, finanziamento di 21mila euro per il comune di Comitini

Il comune di Comitini è stato ammesso a un finanziamento di 21mila euro per la creazione di un percorso progettuale attrezzato di fitness all’aperto.

“Un borgo come quello nostro che punta molto sul settore turistico – dice il sindaco Luigi Nigrelli – si deve attrezzare per ospitare i visitatori nel migliore dei modi. Siamo certi che questo nuovo spazio dedicato al fitness potrà consentire ai nostri giovani, ma anche meno giovani, di potersi svagare ed allenare in tutta tranquillità”.