Campobello. Rinasce il Centro operativo comunale

Riattivato, a Campobello di Licata, il Piano operativo comunale (Coc) della Protezione civile. La pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella, ha deliberato “la costituzione delle funzioni di supporto per la Protezione civile, per l’organizzazione di base di tutte le parti del piano di protezione civile e per la direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione”. Il Coc è stato lodevolmente molto operativo a Campobello nel lungo periodo del Covid. Il Piano comunale di Protezione civile costituisce il primo tassello di raccordo tra le funzioni di tutti gli organi, costituenti un complesso articolato qualificato ed articolato ad intervenire per la salvaguardia delle persone, cose ed ambiente in caso di calamità, che contribuiscono formare la “Protezione civile”. Il sindaco Antonio Pitruzzella ha aggiornato e costituito il Coc – Centro operativo comunale, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione civile, presso la sede operativa individuata. Questi i responsabili del Coc nominati: Giovanna La Verde, funzioni tecnico-scientifico-pianificazione e censimento di danni a persone e cose; dott. Giuseppe Calogero Nobile, funzionario dell’Asp di Agrigento, e Salvatore Grasso, funzioni Sanita’ e Assistenza sociale; Giovanna La Verde, funzioni Materiali e mezzi; Luigi Monaco e Giovanna La Verde, Servizi essenziali e attività scolastiche; Salvatore Cutaia, funzioni Strutture operative locali e viabilità; Luigi Monaco, Funzioni Telecomunicazioni;

Giovanna La Verde, Assistenza alla popolazione. Nominata anche la segreteria del Coc, così composta: Angelo La Mattina, Carmelo Mistretta e Gaetano Amato.

Salvatore Cutaia, comandante del comando di Polizia municipale, designato responsabile dell’ ufficio di Protezione civile. La sede centrale del Centro operativo comunale è la sala consiliare del Comune. Al manifestarsi di un’emergenza nell’ ambito del territorio comunale, il sindaco o suo delegato si avvale del Coc nelle operazioni di soccorso.