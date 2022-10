Firmato l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici

Prosegue l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni generali degli istituti scolastici di propria competenza. E’ stato firmato il contratto d’appalto relativo all’Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (zona Gruppo 9) che consentirà l’avvio entro breve termine degli stessi lavori programmati dallo staff tecnico e finanziati con fondi di bilancio dell’Ente. Il contratto è stato sottoscritto dal Segretario Generale del Libero Consorzio dr. Pietro Amorosia, dal Direttore del Settore Manutenzione Immobili Scolastici, Michelangelo Di Carlo e dal legale rappresentante dell’impresa CO.FAB. S.R.L. di Mussomeli (CL), aggiudicataria del relativo appalto con il 28,748% di ribasso. L’importo contrattuale complessivo è di 255.207,99 più Iva, compresi 10.000,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Nei prossimi giorni è prevista la firma di nuovi contratti d’appalto relativi a gare già aggiudicate per interventi su scuole e viabilità.