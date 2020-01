Firetto: Agrigento si doterà finalmente di un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima

Agrigento, 21 gennaio – Agrigento si doterà finalmente di un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima. “A seguito di adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia,- dichiara il sindaco Lillo Firetto – usufruendo di un finanziamento regionale, abbiamo avviato le attività di redazione del Paesc e individuato un Energy Manager. Siamo già al lavoro per redigere l’inventario di base delle emissioni, primo step per pianificare le azioni che ci consentiranno di ridurre consumi di energia ed emissioni in atmosfera. Il nostro impegno verso la sostenibilità proseguirà così usufruendo delle misure previste nella nostra strategia di sviluppo urbano sostenibile, già approvata dalla Regione nell’ambito dei finanziamenti di Agenda urbana, consentendoci di utiizzare risorse per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici.

Colmiamo così un gap che ci vedeva impossibilitati ad accedere alle misure previste per la riqualificazione energetica, per assenza di uno strumento, di cui siamo stati sprovvisti poiché nel 2013 purtroppo il comune lasció sfumare l’opportunità di un finanziamento regionale per la redazione del Paes.

Oggi, coerentemente all’impegno assunto, – conclude Lillo Firetto – dotiamo la città di strumenti idonei a perseguire risparmio energetico e riduzione dei costi, aumentare la resilienza e sviluppare sinergie e approcci condivisi”.