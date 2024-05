Da Venerdì 31 maggio al 2 giugno dalle 9 del mattino e fino a sera una no-stop di Padel Internazionale con la novità del torneo femminile. Giunto alla sua quarta edizione, il torneo internazionale di Padel ad Agrigento, vedrà più forti giocatori e giocatrici italiani, atleti ed atlete Europee provenienti da Spagna,Belgio,Francia, Grecia, Portogallo, Olanda, Danimarca e poi Qatar, Yemen, Giappone, Brasile, Argentina.

Edizione lussuosa per qualità delle coppie con gli Italiani Abbate e Graziotti, Brusa e Iacovino, Beltrami e Straquadaini, Galli e Catini, Platania e Pirraglia, Trombino Lasgoyti,gli spagnoli Tasa Van Beek e Rodriguez Rodriguez, Fernandez Lancha e Gonzalez Neria,Sola Sala e Gonzalez Zamorano, la coppia dei fratelli Garzon Larequi, i forti argentini Pineda e Rubini, 3 coppie del Qatar tra cui Al Mutawa e Alhijji. Tanta soddisfazione per il Club Città dei Templi, del presidente Alessandro Platania che pone Agrigento in grande vista nel contesto internazionale del Padel. “La grande soddisfazione – ha detto Alessandro Platania – è il torneo femminile con coppie di livello molto alto come la testa di serie nr 1 le portoghesi Fernandes e Santos Domingos, l’italiana Tommasi con la spagnola Martinez Sanjuan,le italiane Pugliesi e La Monaca, e tante altre valide coppie”.