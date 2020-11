“Finisti di campari, ora t’ammazzu”, uomo aggredito da due soggetti armati

“Finisti di campari, ora t’ammazzu”. Questa la frase rivolta ad un 48enne, di Agrigento, bloccato da due individui, uno dei quali gli ha puntato una pistola alla nuca. Sono stati momenti di paura per l’uomo, che ha temuto per la propria vita. L’arrivo di un’automobile, con a bordo i vicini, ha messo in fuga gli aggressori.

La vicenda è accaduta nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Il 48enne, l’altro pomeriggio, si è recato nel suo appezzamento di terreno, per dare un’occhiata, e dare da mangiare ai cani. Proprio i quei momenti, due soggetti si sono intrufolati nel fondo. Il proprietario non ha avuto nemmeno il tempo di reagire.

S’è visto puntare contro l’arma. Per fortuna dell’agrigentino l’arrivo improvviso di una vettura ha mandato all’aria il piano dei due sconosciuti. La vittima, ancora sotto choc per l’accaduto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Poi accompagnato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Gianfranco Pilato, ha presentato querela alla polizia.

Sul grave episodio sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili, e al movente dell’azione criminale. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo.