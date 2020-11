Va a sbattere contro un muro, poi è cappottato su un fianco. Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l’incidente stradale, avvenuto lungo la via Panoramica dei Templi, ad Agrigento. Coinvolto un giovane agrigentino alla guida di un’Audi coupè. L’uomo a parte il grosso spavento, ha riportato lievissimi traumi sparsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile, che hanno effettuato di rilievi. Per l’automobilista non è stato necessario il trasferimento in ospedale.