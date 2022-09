Fine settimana ricco di appuntamenti a Cala Manbrù: musica, Dj, escursioni e yoga

Fine settimana ricco di appuntamenti al beach club Cala Manbrù, a due passi dalla riserva di Torre Salsa, a Siculiana. Venerdì 9 settembre , dalle 18.30, “Davide Rosolini & figli illegittimi”: con in mano la chitarra elettrica e un distorsore da cinque euro racconteranno di tutti i disagi della famiglia e degli incontri con le altre star in giro per il mondo e di come sia difficile rimanere sani in questo mondo così rotondo. Sabato 10 settembre, inizio 18.30, è tempo di yoha con l’insegnante Vivian @ararisko_harmony_yoga_ di Agrigento che sperimenta, con l’arte del movimento orientale fin dall’infanzia, iniziando dal ju-jitsu per poi arrivare alla pratica di Odaka Yoga, nuove correnti, come l’uso di un palo tipico della Pole Dance e dell’Air Circle. Per info e prenotazioni visita il nostro sito calamanbru.com o chiama 3200387043. Sempre sabato 10 settembre Dj set con Andrea Cassaro, Giannino, Riccardo Gaz, Enzo Pezzino, Domenico Lupo, Paquito Danile. Per partecipare al Dj set occorre prenotare al numero 3885777504. Domenica 11 aperitivo al tramonto con Dario Essenzo.

A Cala Manbrù, poi, continuano anche le escursioni targate Paradise Agrigento. Prossimo appuntamento sabato 10 settembre alle ore 10. Si parte dalla vicina spiaggia, situata, alle pendici del Monte Stella, che con le sue pareti a strapiombo sul mare caratterizza lo scenario e lo rende una dei paesaggi più affascinanti della Sicilia. Diverse le soste dove poter fare snorkeling ( saranno fornite pinne professionali a tutti i partecipanti ) e lunghi bagni, per poi approdare nell’incantevole baia di Torre Salsa, Oasi WWF, luogo incontaminato e dimora di numerose specie protette. La durata è di 2 ore e 30 minuti ed è adatta anche ai principianti. Gli istruttori, prima di partire impartiranno le nozioni basi su come gestire l’attrezzatura e seguiranno per tutta la durata dell’escursione, per farvi vivere un’esperienza all’insegna del mare e della natura. E non finisce qui: il Cala Mambrù ha in riservo altre iniziative fino alla fine del mese di ottobre.