Al via ufficialmente la stagione 2022/2023 della Fortitudo Agrigento di coach Cagnardi

Inizia ufficialmente oggi, 9 settembre, alle 20:30 la stagione 2022/2023 della Fortitudo Agrigento di coach Cagnardi. Dopo la presentazione alla Valle dei Templi e le tre amichevoli giocate contro Trapani, Capo d’Orlando e Palermo arriva il primo match ufficiale, la Supercoppa nel girone azzurro con Trapani e Stella Azzurra. Esclusa, invece, l’Eurobasket di Roma e, quindi, salta anche il match di Supercoppa con le squadre che riposeranno un turno. Il secondo match, contro la squadra romana Stella Azzurra, si giocherà al Palamoncada il 17 settembre alle ore 12. Le tre amichevoli hanno dato sicuramente uno primo spunto a coach Cagnardi che ha fatto roteare quasi tutto il roster, ad esclusione di Daeshon Francis arrivato pochi giorni ed Albano Chiarastella che sta recuperando da un lieve infortunio alla gamba, entrambi saranno pronti per il match di esordio in campionato il 2 ottobre, ancora una volta in trasferta nel derby di Trapani. Arriva così il tanto atteso esordio per la nuova Fortitudo Agrigento, pronta a stupire tutti e ribaltare i pronostici del pre-campionato.