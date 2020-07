Fine del precariato all’ASP di Agrigento. Approvato il provvedimento finale di stabilizzazione del personale contrattista

Fine del precariato all’ASP di Agrigento. Approv ato il provvedimento finale di stabilizzazione del personale contrattista

Promessa mantenuta all’ASP di Agrigento dove, finalmente, si scrive la parola fine sull’annosa questione del precariato del personale contrattista in servizio in Azienda. Risale appena allo scorso 1 maggio, data dal forte significato simbolico, l’annuncio dell’adozione dei provvedimenti necessari alla stabilizzazione dei lavoratori fatto dalla Direzione strategica ed arriva oggi, a poco più di due mesi, la conferma del completamento dell’intero iterprocedurale. Con la sottoscrizione dell’atto deliberativo numero 1098, datato proprio 9 luglio, il direttore generale, Alessandro Mazzara, ed il direttore sanitario, Gaetano Mancuso, hanno approvato i verbali di selezione dichiarando vincitori tutti i dipendenti che avevano prodotto istanza attraverso un bando recentemente pubblicato sul sito web aziendale. Si tratta di oltre cento lavoratori che, da oggi, potranno guardare al futuro con maggiori certezze uscendo da un’empasse, quella del lavoro precario, durata troppo a lungo. Nonostante le infinite priorità legate all’emergenza Coronavirus che hanno occupato l’azione amministrativa in questo lungo periodo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento non ha interrotto l’adozione di tanti altri provvedimenti di estrema necessità come quello odierno che giunge a fornire serenità ai dipendenti ed alle loro famiglie. Intenso e meticoloso il lavoro compiuto in questi giorni, su indicazione direzionale, da un’equipe dell’Area risorse umane guidata dalla direttrice Beatrice Salvago e formata da Maria Rita Montana, Giuseppe Schifano, Concetta Barravecchia e Massimiliano Bella. Il risultato ha un sapore storico, valorizza il personale in servizio e potenzia l’azione amministrativa dell’ASP di Agrigento.