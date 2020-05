Fine del lockdown anche per la politica. Ad Agrigento è ricominciata la campagna elettorale

Fine del lockdown anche per la politica. Ad Agrigento è cominciata la Fase2 della campagna elettorale, interrotta drasticamente dopo il confinamento, il rinvio del voto ed il silenzio, perchè la saluta contava più di ogni cosa. L’emergenza Covid-19 ha regalato all’amministrazione Firetto un appendice del suo mandato, ma il rinvio del voto non ha scoraggiato i suoi antagonisti, che tornano a ruggire riportando il panorama politico in campagna elettorale. Tornano a farsi sentire i fatti i consiglieri di opposizione, che a coro unanime chiedono interventi a favore dei commercianti.

Giuseppe Picone, Gianluca Urso, Salvatore Borsellino, Alessandro Sollano,Teresa Nobile e Salvatore Falzone sono intervenuti in merito alle somme che arriveranno dalla Regione al Comune: si vada verso la direzione di sgravare le tasse locali per le imprese commerciali e le partita Iva a partire dalla Tari, sollecitando l’Amministrazione a un pronto confronto. “Il tema delle tasse locali a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 – dicono -ha arrecato dei danni oltre che sanitari anche economici alle attività commerciali del territorio.

Ed in tema di Fase2 è intervenuto anche Marco Zambuto. Il candidato sindaco di Agrigento, ritiene opportune alcune considerazioni nel merito della ripartenza post emergenza coronavirus: “La città – dice – deve innanzitutto dimostrare, come già nei mesi trascorsi, elevato senso di responsabilità nel mantenere costanti le misure di contenimento e impedimento del contagio.

A fronte di ciò, ricorre anche la necessità che le Istituzioni tutte testimonino lo stesso senso di responsabilità adoperandosi senza sosta nel garantire il minor disagio logistico e, soprattutto economico, alle diverse fasce sociali e, in particolar modo, alle attività produttive. In tale ambito occorre, tramite l’Anci (l’associazione dei Comuni), avviare, da parte dell’Amministrazione cittadina, una serrata attività di pressione sugli organi di Governo al fine di sgravare commercianti e imprenditori dal peso fiscale e burocratico almeno fino alla prossima primavera”. Zambuto fa riferimento anche al turismo, ricordando che chi amministra deve rappresentare al Governo le esigenze delle imprese, frenando, tra l’altro, le speculazioni in corso, quali ad esempio il caro voli in Sicilia.

Vox Italia, il movimento politico nato ufficialmente nel settembre 2019 che ha come frontman Diego Fusaro, annuncia attraverso il segretario provinciale di Agrigento Roberta Lala di aver sposato Franco Miccichè come candidato sindaco della città dei templi.

“Avremo – dichiara ancora Roberta Lala – la nostra lista e il simbolo di Vox Italia in consiglio che sosterrà un uomo autentico quale Miccichè e un progetto politico-amministrativo che ha trovato un’unità di intenti e di condivisione del progetto, sulla base di contenuti e idee fattibili per una città patrimonio dell’Umanità”.

“La ripresa dell’attività politica della nostra comunità comincia con una notizia che mi riempie di gioia e che mi da una ulteriore carica per ricominciare la campagna elettorale da dove abbiamo dovuto interromperla”. Commenta Franco Miccichè, che aggiunge : “Ora, con la fase tre, dobbiamo riattivarci. Nei prossimi giorni m’incontrerò con il mio staff per cominciare di nuovo la programmazione della campagna elettorale”.