Finali regionali, fatale la differenza canestri: il Real Basket è secondo

Lunedì 21/06/2019 presso il PalaPadua di Ragusa, gli under 13 del Real Basket Agrigento, hanno affrontato e sconfitto i pari età della Virtus Ragusa, nella partita di ritorno delle finali regionali. Partita avvincente al cardiopalma che ha visto i piccoli giganti lottare con le unghie e con i denti e portare infine a casa la tanto agognata vittoria con il risultato 70-69. Ragusa, arrivata, comunque prima per via della differenza canestri è stata infine espugnata. Grande soddisfazione, del presidente Alessandro Bazan per il risultato stagionale raggiunto, frutto del meticoloso lavoro dei Coach Marco Evangelisti e Alessio Bazan , del supervaisor Francesco Paolo Anselmo nonché dello staff Real Basket Tutto. Dal Real Basket sono stati espressi i più vivi complimenti a Ragusa che resta un esempio di cura del settore giovanile. Grazie allo studio Dentalcare del dott. Giovanni Castorina per le maglie celebrative donate ai ragazzi Bravissimi tutti la curva è orgogliosa di voi.