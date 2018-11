Film inviato Iene, Totò Cuffaro e Matteo Salvini tra ‘spiati’

Alle elezioni comunali della primavera 2017, il ventitreenne Ismaele La Vardera (fino a qual momento inviato delle Iene), candidato a sindaco nella lista “Centrodestra per Palermo”, sostenuto da “Noi con Salvini” e FdI, registrò con una telecamera nascosta alcuni dei protagonisti della campagna elettorale. Quelle riprese sono diventate un film che sarà proiettato in anteprima nazionale a Palermo il 21 novembre.

“Il Sindaco. Italian Politics for Dummies” – questo il titolo del lavoro firmato da Davide Parenti e Claudio Canepari – racconta gli incontri del candidato con i politici, gli accordi e le non edificanti offerte.

“Gli ‘attori’ inconsapevoli di questo film – si legge nella scheda di presentazione della pellicola – sono alcuni politici ripresi segretamente: Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Gianfranco Miccichè, Rosario Crocetta, Totò Cuffaro”. E c’è anche “il boss Antonino Abbate documentato nella vendita di voti”.