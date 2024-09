Martedì 3 settembre, ore 21:00 | Chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”

Il ciclo di proiezioni “I Film del Griffo”, diretto artisticamente da Beniamino Biondi, prosegue con il quinto film in programma: “Una storia moderna: l’ape regina” (1963), diretto da Marco Ferreri e interpretato da Ugo Tognazzi. Questa pellicola rappresenta un’esperienza cinematografica unica, che continua a sfidare le categorizzazioni tradizionali.

Marco Ferreri, noto per il suo approccio audace e innovativo, astrae la realtà quotidiana e la trasforma in qualcosa di inusuale e provocatorio. “L’ape regina” non si adatta a nessuno dei generi classici, oscillando tra commedia e dramma, e risultando in un’opera che si rivela una parabola nera dalle tonalità sottilmente oniriche. È il primo film italiano di Ferreri dopo il suo periodo in Spagna e segna una riflessione intensa sul tema della coppia e i suoi squilibri.

Il film esplora in profondità le dinamiche di dominazione e comunicazione all’interno della coppia, rivelando le convenzioni sociali e religiose che gravano sui protagonisti. L’ossessione per la maternità e la paternità, il ruolo della chiesa e la pressione della riproduzione come scopo finale della coppia sono presentati come pesi esistenziali insostenibili.

Ferreri, uno dei registi più nichilisti del panorama cinematografico italiano, offre con “L’ape regina” una lezione filosofica avvolta in una vivace ironia che, pur inducendo talvolta al sorriso, preannuncia un futuro minaccioso e inevitabile. Il film, con la sua originalità e profondità, lascia un’impronta duratura, rivelando un messaggio tanto inquietante quanto affascinante.

Non perdere l’opportunità di assistere a questa proiezione imperdibile nel suggestivo Chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.