Comitato Infrastrutture ed Aeroporto Agrigento: Richiesta di Convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per Acquisizione di Quote della Società Aeroporto a Costo Zero

Agrigento, 2 settembre 2024 – Il Comitato Infrastrutture ed Aeroporto, presieduto da Angelo Principato e composto da Salvatore Burgio e Piero Hamel, ha recentemente partecipato a una riunione della Terza Commissione del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento. La riunione, svoltasi in modalità remota presso il comune di Realmonte, ha visto l’approvazione unanime della proposta di richiedere la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per discutere l’acquisizione di quote della società aeroportuale a costo zero. Questo intervento mira a ottimizzare i costi già sostenuti per il progetto e il business plan dell’aeroporto.

La proposta, che verrà formalmente presentata dopo aver ottenuto i pareri necessari, ha ricevuto il pieno sostegno da parte dei membri del comitato. La Commissione ha considerato percorribile questa strada in base alla legge regionale 15/2015, articolo 40, comma 4, che definisce come “strategiche” le partecipazioni nelle società aeroportuali.

Il Presidente della Commissione, Stefano Castellino, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto sia dalla Commissione che dal Comitato. Castellino ha sottolineato l’importanza di dotare la provincia di Agrigento di questa infrastruttura cruciale, affermando: “Siamo convinti che bisogna fare ogni sforzo possibile per dotare la nostra Provincia di questa importante infrastruttura. L’Ente di area vasta ha un ruolo indispensabile nella programmazione e negli interventi di interesse sovracomunale. Con le prossime elezioni di secondo livello, potremo finalmente conferire ai Liberi Consorzi la funzione centrale che merita, fondamentale anche per il territorio agrigentino. Auspichiamo che il nuovo esecutivo possa proseguire con forza e continuità il lavoro svolto dalle Commissioni Permanenti e da tutti i Sindaci.”

Il prossimo passo sarà la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci, per discutere ulteriormente l’acquisizione delle quote e assicurare l’avanzamento del progetto aeroportuale, che rappresenta una priorità strategica per lo sviluppo e il potenziamento del territorio agrigentino.

