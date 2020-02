Film 2020, i più attesi: date di uscita e curiosità

Mentre ci avviciniamo alla notte più attesa dai cinefili del mondo, ecco la lista dei film più attesi nel 2020. Tra questi numerosi sequel, ma anche qualche lavoro inedito.

Ogni volta che un vero appassionato di film va al cinema, ci sono due cose che per lui contano più di ogni altra cosa. No, non sono popcorn e Coca-Cola. No, neppure il sedile imbottito e i posti al centro. Le due cose che il cinefilo autentico mette al primo posto delle cose che cerca in una sala sono assistere a uno spettacolo che gli cambi la vita e i trailer.

Molti storceranno il naso, ma per una persona che vive totalmente immersa nel grande schermo, i trailer rappresentano una sorta di agenda professionale: non soltanto ci riassumono parti di film, in modo che possiamo stabilire fin da subito quali fanno al caso nostro e quali no, ma ci dicono esattamente quando usciranno quelli che attendiamo.

Quest’anno sappiamo già quali sono i film che i fan attendono con maggiore passione. I trailer ci hanno già svelato la data di alcuni di questi; i siti di Cinema hanno fatto il resto, informandoci sulle news interessanti e le produzioni che si stanno realizzando. Ne vedremo delle belle.

Questi sotto citati sono soltanto alcuni dei capolavori che ci aspettano nelle sale prossimamente. Nel frattempo, in attesa delle nuove uscite cinematografiche proviamo a vedere la programmazione di stasera in televisione, magari è presente qualche vecchio Oscar .

Film 2020: le 7 produzioni più attese di quest’anno

I film del 2020 ci lasceranno a bocca aperta. Alcune di queste produzioni erano state annunciate già qualche tempo fa e questo ha messo molta agitazione nei fan, in perenne attesa. Qualcuno di questi è un sequel, l’episodio successivo di qualche saga oppure uno show inedito. Come sempre, la Disney impone la sua presenza fortemente, impossibile non notarla. Ma ci sono anche altre Major che si fanno valere dandole del filo da torcere.

Bad boys for life

È il terzo capitolo delle avventure degli investigatori Mike Laowrey e Marcus Burnett, amcora una volta interpretati rispettivamente da Will Smith e Martin Lawrence. Il film uscirà in Italia in 20 febbraio.

007 – No time to die

Con questo film, arriviamo a ben venticinque: la spia più sexy del Regno Unito torna a risolvere un altro caso internazionale. Ancora interpretato da Daniel Craig, James Bond dovrà scontrarsi con un nemico davvero temibile, interpretato da nientepopodimeno che Rami Malek (Bohémien Rhapsody). Il film uscirà nelle sale italiane il 9 aprile.

Black Widow

I fan sfegatati della Marvel, e soprattutto della saga di Avengers, non vedevano l’ora: un film completamente dedicato alla supereroina interpretata da Scarlett Johansson, Vedova Nera. Stranamente, il film, si dice, verrà trasmesso in Italia prima che negli Stati Uniti d’America (da noi il 29 aprile; da loro il primo maggio).

Fast & Furious 9

Il protagonista indiscusso di questo ennesimo episodio della saga è Dom Toretto, il nostro amato Vin Diesel, che dall’ultima volta che lo abbiamo visto ha messo su famiglia con Letty. Torneranno anche altri vecchi elementi della squadra e li vedremo ancora una volta insieme dal 21 maggio.

Mulan

Impossibile non vedere spuntare, da dietro un angolo, l’ennesimo live-action della Disney, reboot di qualche vecchio classico. Questa volta tocca all’avvincente storia di Mulan, la donna storicamente esistita che disonorò la sua famiglia per salvare la Cina. A ricoprire il ruolo di Hua Mulan (questo il vero nome) sarà Liu Yifei, che recitò al fianco di Nicolas Cage in Outcast – L’ultimo templare. Il 26 marzo saremo tutti al cinema per vederlo.

Il richiamo della foresta

Chi non ha mai letto il romanzo per ragazzi da cui è tratto, non ha davvero vissuto l’adolescenza. Il film è liberamente ispirato dal racconto di Jack London ed è diretto da Chris Sanders, regista di moltissimi classici Disney, come La bella e la bestia e Aladdin. Il protagonista della storia Buck, cane meticcio dall’aspetto di un lupo (almeno secondo il libro), che vive avventure straordinarie insieme a Harrison Ford. Questo viaggio lo porterà nel cuore della natura selvaggia e alla scoperta di se stesso. Vedremo il film da noi a fine febbraio.

Wonder Woman 1984

Sequel del primo film dedicato alla supereroina DC e membro della Justice League. Lo vedremo a giugno.