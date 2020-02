Autovettura completamente distrutta dalle fiamme

Si privilegia l’origine dolosa sull’incendio, che ieri notte, ha devastato un’autovettura. Il mezzo, una Fiar 500, si trovava parcheggiata lungo Corso Umberto I, nel centro di Ribera. Ad indagare i carabinieri della locale Teneza, collaborati dal personale della Scientifica dell’Arma. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, anche se le investigazioni però, portano tutte in un’unica direzione: l’attentato incendiario. La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti della zona, dopo avere notato le fiamme, e una colonna di fumo nero alzarsi dalla zona. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco. I soccorritori, poi in pochi attimi, hanno spento le fiamme. Completata l’opera di spegnimento i militari dell’Arma, hanno cercato le tracce per risalire alle cause del rogo. Non sono state rinvenute tracce di dolo. Si privilegia l’azione incendiaria, anche se in mancanza di certezze non viene escluso il fatto accidentale.