Filippo Falzone, il bartender che forma nuove leve

Formare nuovi barman per affrontare il lavoro dando loro un buon livello di preparazione: è quello che si prefigge Filippo Falzone. È di Canicattì e punta sulla formazione del personale, lo cerca e lo forma mettendo a disposizione esperienza, conoscenza dei prodotti e soprattutto passione, il tutto condito da una buona dose di fantasia. Falzone, 41 anni, bartender, dal 1997 collabora con tanti locali della provincia di Agrigento, tra cui Comida e Oceanomare. Da quasi 10 anni si occupa di bar catering per ogni tipo di evento, da 5 anni è docente dell’ente di formazione Euroform. “Negli ultimi anni – dice- mi sto dedicando alla formazione di nuove leve ( corsi di barman) e alle startup dei nuovi locali”. Per informazioni si può contattare il numero 3936544220.