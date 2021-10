Non essendo una paziente Covid, per tale motivo è stata invitata a recarsi all’ospedale di Sciacca, piuttosto che restare in quello di Ribera, destinato al trattamento esclusivo di persone contagiate dal virus.

Un invito che non è stato ben accolto dal figlio della donna che per protesta, in uno scatto di rabbia, ha sfondato il lunotto di un’ambulanza, parcheggiata nel piazzale dell’ospedale riberese.