Dal 23 al 25 maggio, il Centro Commerciale Città dei Templi ospiterà la tanto attesa Fiera dell'Arredamento, un evento pensato per offrire non solo un'opportunità commerciale, ma anche un'occasione per esplorare e valorizzare l'artigianato siciliano.

Alla conferenza stampa di presentazione, il Dott. Carlo Vallardi, amministratore delegato del gruppo Finim, proprietario del centro commerciale, ha sottolineato l’importanza di guardare oltre la fiera stessa. “Auspico che, oltre alla fiera dell’arredamento, in futuro possiamo vedere qui anche l’artigianato identitario. La vera sfida deve essere riscoprire gli artigiani che portano avanti l’identità siciliana, un’artigianato che abbraccia ogni aspetto della nostra tradizione”, ha dichiarato. Vallardi ha anche espresso il desiderio di vedere, durante future edizioni, oggetti iconici come i carretti siciliani e scoprire se esistono ancora artigiani in grado di produrli e curarne la tradizione.

“Di sicuro, dobbiamo cogliere i segnali dei cambiamenti dei tempi”, ha aggiunto, parlando delle innovazioni tecnologiche. “L’intelligenza artificiale, sotto forma di applicazioni per smartphone, può essere messa al servizio degli utenti per guidarli nelle loro esperienze di shopping. Ma ciò che conta è l’esperienza stessa. Tutti, anche i singoli gestori dei negozi, devono creare eventi che attraggano i clienti attraverso esperienze guidate”, ha concluso Vallardi.

Elisa La Rocca, direttrice del centro commerciale, ha commentato: “Ci auguriamo che questa fiera sia l’inizio di molte edizioni future. Non si tratta solo di un’opportunità commerciale, ma di un’occasione per creare sinergie tra moda e design, promuovendo l’imprenditoria locale. Vogliamo offrire un momento di confronto, condivisione e networking, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale della comunità di Agrigento”.

Durante la fiera, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere e apprezzare i prodotti di eccellenza delle seguenti realtà locali:

Mobili Gulino, Ceramiche Vaccaro, Musarredi, Palermo Arredi, Bimby (Castronovo Piera), Vella Parquet, Solar Energy Group, Glamour Home, Sofa’ Italia Design (Di Maira), Domus Ceramiche, Climaexpert, Raneri Home, Casa Mia, Ikea, Poltrone e Divani.

Un appuntamento da non perdere per scoprire l’eccellenza dell’arredamento e il valore del nostro territorio.

