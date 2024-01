Agrigento si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: la Fiera del Mandorlo in Fiore 2024, un’appuntamento immancabile che celebra non solo la bellezza naturale, ma anche le radici culturali della città. L’evento si terrà dal 9 al 17 marzo, regalando a residenti e visitatori un’esperienza unica.

L’Amministrazione comunale ha ufficializzato il via all’evento con l’emanazione del protocollo n.1581 datato 8 gennaio 2024, delineando le diverse aree destinate alle attività che faranno vivere la città in quei giorni di festa.

Le strade e le piazze principali della città, da Viale della Vittoria a Piazza Marconi, ospiteranno una varietà di iniziative: dalle bancarelle dei prodotti artigianali e alimentari alla valorizzazione delle associazioni senza scopo di lucro.

Chi desidera partecipare attivamente alla Fiera dovrà presentare domanda entro il 20 febbraio 2024, utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected]. La documentazione richiesta comprende la licenza itinerante, la visura camerale aggiornata e la dichiarazione dei requisiti morali, come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 01/03/95 e dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche.

È importante sottolineare che le aziende selezionate dovranno completare i pagamenti relativi al CUP (canone unico patrimoniale), alla Tari e ai diritti di segreteria prima di ottenere l’autorizzazione definitiva.

Per ulteriori dettagli e istruzioni, è possibile consultare l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito del Comune di Agrigento all’indirizzo Avviso Fiera del Mandorlo in Fiore 2024.

Il Dirigente del Settore V, l’Ing. Alberto Avenia, si è reso disponibile per fornire eventuali chiarimenti e informazioni aggiuntive.

La Fiera del Mandorlo in Fiore è un’occasione straordinaria per immergersi nelle tradizioni e nell’artigianato locale, celebrando l’incantevole periodo di fioritura del mandorlo e l’unicità di Agrigento.

