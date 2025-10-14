Tre giorni di emozioni, eleganza e ispirazioni: si è conclusa con una splendida sfilata domenicale la nuova edizione della Fiera degli Sposi 2025, ospitata dal Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento. Un weekend interamente dedicato al mondo del wedding, tra abiti da sogno, allestimenti raffinati e consulenze personalizzate per chi si prepara a vivere il giorno più importante della propria vita.

Le vetrine si sono trasformate in atelier, le gallerie in un salone nuziale diffuso dove i futuri sposi hanno potuto incontrare professionisti del settore, stilisti, fotografi, wedding planner e artigiani dell’amore. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: luminosa, romantica, piena di dettagli che hanno fatto sognare coppie e curiosi.

Il momento più atteso è stato quello della passerella di domenica pomeriggio, quando modelle e modelli hanno sfilato con abiti da cerimonia e da sposa che hanno conquistato il pubblico tra applausi, flash e sorrisi. Un vero e proprio show di eleganza e bellezza, reso possibile dalla collaborazione tra le migliori aziende del territorio e dal lavoro di chi, con passione, trasforma un desiderio in realtà.

«È un’occasione per conoscere le coppie, ascoltare i loro desideri e proporre soluzioni su misura – hanno spiegato gli organizzatori capitanati da Cettina Frangiamore –. La Fiera degli Sposi è un momento di incontro tra professionalità, passione e sogni».

Soddisfatta anche Elisa La Rocca, direttrice del Centro Commerciale Città dei Templi:

“Siamo felici di ospitare un evento che valorizza il territorio e porta qui un pubblico attento e appassionato. Ringraziamo espositori e visitatori per aver reso questa edizione così speciale.”

Tra emozioni, musica, scenografie e applausi, la Fiera degli Sposi 2025 ha confermato il Città dei Templi come punto di riferimento per gli eventi che uniscono stile, tradizione e innovazione.

Un successo di partecipazione e di calore, che lascia nell'aria una promessa: quella di tornare, ancora una volta, a sognare insieme. E domenica prossima il centro festeggia 13 anni.

📸 Foto di Valentina Giardina –

