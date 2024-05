E’ stata ritrovata da un giornalista agrigentino, in via Caruso Lanza, la Fiat Punto dell’Asp rubata alcuni giorni addietro in via Esseneto. L’auto era posteggiata a bordo strada in via Caruso Lanza nei pressi di una struttura sportiva. Il giornalista attirato dalla “strana” presenza dell’utilitari con il logo Asp in quella zona, una volta avvicinatosi, ha raccolto la testimonianza di un passante, residente della zona.

Subito, il cronista ha allertato le forze dell’ordine e sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno recuperato la vettura e l’hanno portata in deposito. Una volta ultimati i rilievi della Scientifica verrà restituita all’Azienda sanitaria provinciale. Sono in corso le indagini per cercare di identificare i responsabili che l’hanno fatta sparire da via Esseneto e poi, misteriosamente, lasciata parcheggiata in via Caruso Lanza.