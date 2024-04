Lascia l’auto, una Fiat Panda, posteggiata sotto casa in via Luigi Sturzo. L’utilitaria l’indomani mattina, al momento di riprenderla, non c’era più. Dopo aver controllato e ricontrollato, un commerciante agrigentino non ha potuto far altro che prendere atto del fatto che la Panda si era dissolta nel nulla, che era stata rubata.

L’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri e i militari hanno naturalmente subito avviato le indagini per provare a ritrovare la vettura ed identificare i ladri. L’area dove è stato commesso il furto in parte è coperta da impianti di videosorveglianza. E questo, inevitabilmente, potrebbe aiutare l’attività investigativa.

Non accadeva da un po’ ad Agrigento, ma lo stesso modello di auto continua a fare “gola” ai delinquenti. E non soltanto nella città dei Templi. Quasi un fenomeno in alcuni territori della provincia.