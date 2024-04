È uscito oggi nelle sale l’horror Omen- l’origine del presagio, della regista Arkasha Stevenson, prequel del film del 1976.

Siamo nella Roma del 1971 e Margaret arriva dagli USA per lavorare in un orfanotrofio nell’attesa di prendere i voti e diventare suora. Giorno dopo giorno la ragazza si rende conto che non solo qualcosa di malefico la circonda, condizionando ogni istante della sua vita, ma dentro di lei germoglia una energia sovraumana.

Tra lei e la ragazza più grande dell’orfanotrofio, Carlita, si viene a instaurare un forte legame derivante dalla condivisione di un passato difficile, da un’infanzia triste e dolorosa, ma non è tutto. Margaret scopre che tra le mura sacre della Chiesa c’è una cospirazione che ha delineato il progetto attraverso cui fare nascere l’Anticristo.

Omen- l’origine del presagio è considerato tra i film più promettenti dell’anno, in cui ai tratti tipici dell’horror si mescolano quelli del giallo all’italiana su uno sfondo che riecheggia le storie demoniache medievali.

Omen- l’origine del presagio è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento. Orario degli spettacoli: 20.30- 22.30