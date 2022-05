Fiamme divorano ettari di verde: in azione anche due Canadair

Un vasto incendio s’è sviluppato in contrada “Milione” tra i territori di Siculiana e Giardina Gallotti. Per fronteggiare le fiamme sono entrati in azione anche due Canadair arrivati da Catania e Reggio Calabria. Nessun dubbio sul fatto che il rogo sia di natura dolosa.

Ad essere impegnati, per buona parte della giornata, sono stati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e gli uomini della Forestale. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato alle fiamme di estendersi ad alcuni terreni e casolari.

Non ci sono certezze investigative, ma a quanto pare il fuoco potrebbe essere stato appiccato nella zona a valle, e in poco tempo si è propagato fino a raggiungere la parte boschiva, e una zona collinare impervia, e difficilmente raggiungibile via terra. In fumo ettari di macchia mediterranea, alberi e sterpaglia.