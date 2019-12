Fiamme da una stufetta: incendio, fumo e paura in condominio

Scoppia un incendio in un’abitazione, i proprietari segnalano il fatto al numero di emergenza, e grazie al tempestivo e provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i danni sono stati limitati. Paura, nel pomeriggio di domenica, in un appartamento, al quinto piano di uno stabile, nell’abitato di Realmonte, precisamente in via Roma.

Il rogo sarebbe divampato da una stufa elettrica, e le fiamme in pochi attimi hanno avvolto un divano. Il fumo denso e nero ha invaso la casa. La famiglia proprietaria dell’immobile, appena l’aria è diventata irrespirabile, ha preferito uscire per non restare intossicata.

Anche i vicini appena hanno visto fuoriuscire fumo dall’abitazione hanno subito lanciato l’allarme, e sul posto sono piombati i Vigili del fuoco, i quali, sono riusciti ad evitare, che il rogo si propagasse ulteriormente. Tanta paura e qualche danno, ma fortunatamente tra i componenti della famiglia realmontina, proprietaria dell’abitazione, non si sono registrati feriti.