Un incendio, probabilmente appiccato da qualcuno in più punti ai campi di sterpaglia, propagatosi ha lambito casolari, case di campagna e un ristorante, in contrada “Fauma” lungo la strada che collega Agrigento con la statale 115 e il territorio di Realmomte. Bruciati alcuni versanti collinari e più appezzamenti di terreno di proprietà di privati cittadini. Le fiamme hanno distrutto alberi, macchia mediterranea, coltivazioni e varia vegetazione, e non hanno risparmiato nemmeno un fondo abbandonato, trasformato in una vera e propria discarica abusiva e ricoperto da rifiuti di ogni genere.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, gli operatori del Corpo Forestale e il personale della Protezione civile di Siculiana, sono stati impegnati per ore ed ore prima di aver ragione delle fiamme. Una squadra della Protezione civile si è occupata dell’opera di spegnimento dei rifiuti, tra cui materiali in plastica, bottiglie di vetro, sacchetti pieni di immondizia e prodotti in metallo.

Appena dieci giorni fa nella stessa contrada “Fauma”, ma sotto gli abitati delle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto, si erano verificati altri incendi anche a distanza di qualche chilometro l’uno dall’altro. Allora erano stati divorati alberi di mandorli e ulivo e altre coltivazioni.