I consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Licata, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato, sabato prossimo, 21 ottobre, saranno presenti alla Fiaccolata per la legalità organizzata da Anna Triglia, Presidente del Consiglio Comunale.

“A Licata – commentano i quattro consiglieri comunali – l’aria si è fatta pesante. Praticamente ogni giorno assistiamo ad intimidazioni (le ultime due sono di ieri), scippi, danneggiamenti. Senza parlare dello spaccio di sostanze stupefacenti che, purtroppo, è diffusissimo”.

“Nel ribadire l’appello alle Istituzioni ad affrontare senza ulteriori indugi il “Caso Licata” – aggiungono i consiglieri – annunciamo perciò la nostra presenza, convinta, alla Fiaccolata per la Pace organizzata dal Presidente del Consiglio Comunale. Tutti, nessuno escluso, dobbiamo sentirci protagonisti di una stagione nuova, della voglia di riaffermare che senza la legalità il nostro territorio non potrà mai svilupparsi. Invitiamo, perciò, tutti ad essere presenti all’iniziativa”.