Festività natalizie e di fine anno, controlli intensificati nei centri commerciali

Controlli intensificati con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, nei luoghi ad alta concentrazione di persone. Lo ha deciso e disposto il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci.

Da alcuni giorni e per tutto il mese di dicembre, agenti della polizia di Stato saranno in servizio presso il Centro commerciale di Villaseta, e in quello di Castrofilippo. E saranno delle presenze rassicuranti per chi, durante i giorni prima delle festività, si recherà nelle due strutture per fare acquisti.

Analoghi servizi avviati dalla polizia di Stato anche nei centri commerciali di Licata, con l’impiego di personale del locale Commissariato. Quest’anno, dunque si è giocato d’anticipo con servizi mirati alla prevenzione.