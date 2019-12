Agrigento, riapre la storica pasticceria Sajeva -VIDEO

Mettete insieme una storia decennale di tradizione e orgoglio ed giovani innamorati delle proprie radici. Quello che otterrete sarà la rinascita della Pasticceria Sajeva, prestigiosa impresa cittadina in rovina dopo il crollo di piazza Cavour. Lo storico marchio cittadino, datato 1930, aveva la sede in alcuni locali del Palazzo Liberty appunto, adesso, si è spostato in uno dei palazzi Crea, difronte l’ingresso principale della Villa Bonfiglio.

Cambia il locale ma la tradizione resta. Dopo oltre 4 mesi dal crollo di piazza Cavour, la Pasticceria Sajeva riparte.

Con intraprendenza, sacrifici e tanta buona volontà, Calogero Sajeva, è riuscito nell’impresa di ridare vita e lustro all’attività di famiglia, riaprendo a poche centinaia di metri dallo storico punto vendita. Un nuovo inizio, che grazie ai sui collaboratori ha permesso la rinascita. Ecco l’intervista in video e le immagini dell’inaugurazione.