FestiValle: grande attesa questa sera per Toquinho alla Valle dei Templi

Sono passati 40 anni da Aquarelo e 50 dagli inizi della sua carriera che conta ben 77 album pubblicati.

Ora Toquinho, artista brasiliano, amico e collaboratore di Vinicius de Moraes e Chico Buarque, questa sera, 7 agosto, alle 20,30, salirà sul palco di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi, ideato da Fausto Savatteri, con un omaggio alla musica brasiliana per celebrare, appunto, i suoi 50 anni di carriera.

Alla Valle dei Templi, tra le colonne doriche, il celebre musicista brasiliano festeggerà il suo mezzo secolo di successi con un omaggio al migliore jazz brasiliano di tutti i tempi.

Sul palcoscenico allestito ai piedi del tempio di Giunone saliranno: Toquinho– voce e chitarra, Camilla Faustino – voce, Mauricio Zottarelli – batteria e Itaiguara Mariano Brandao – basso e chitarra.

Toquinho, con la sua voce calda e quel tocco delicato sulla chitarra, insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, è l’espressione più pura e veritiera della forza e della storia musicale del Brasile.

Il progetto artistico partito a luglio in Italia, con 14 date live, è un omaggio alla musica brasiliana e un tributo ai grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia.

La “saudade”, sentimento di nostalgico rimpianto, di malinconia, di gusto romantico della solitudine, che permea la poesia lirica portoghese e brasiliana, di Tom Jobim e del suo grande amico Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Chico Buarque e tanti altri, si trasforma sul palco in uno spettacolo di grande fascino.

Il concerto entra direttamente in quell’anima poetica della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli “Afro Sambas”, ripercorrendo tutti i brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo.

Toquinho ha inciso sedici album con Vinicius de Moraes e altri dischi collaborando in particolare con Ornella Vanoni.

Milioni di appassionati hanno dentro il cuore le melodie di “La voglia e la Pazzia, L’incoscienza e l’allegria”, “Senza Paura,” “Samba della Benedizione”, “Samba per Vinicius” ,“Aquarello”, solo per citare alcune delle canzoni legate alla carriera dei grandi successi dell’artista per uno spettacolo di grande fascino e magia.

L’unicità del luogo renderà ancora più bello il concerto che ha richiamato appassionati da tutta la Sicilia, pronti a danzare al ritmo di Samba e Bossa Nova.

Ad aprire il concerto i Lovesick Duo, un’incursione nelle atmosfere del country, rock ‘n’ roll e swing made in USA creano armonie musicali retrò, divertenti e romantiche.