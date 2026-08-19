Si è conclusa con un grande successo di pubblico e circa 10.500 presenze in quattro giorni, al massimo delle capienze consentite, la decima edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali che dal 7 al 10 agosto ha animato la Valle dei Templi di Agrigento. Tutte le serate hanno registrato il sold out, confermando il forte interesse del pubblico per una manifestazione che, nel suo decimo anniversario, ha richiamato spettatori da tutta Europa e non solo. Dieci anni celebrati attraverso il live. Per celebrare i suoi dieci anni, FestiValle ha costruito un’edizione particolarmente legata alla dimensione live, con concerti e performance affidati a band e formazioni numerose, capaci di restituire al pubblico una dimensione autenticamente collettiva dello spettacolo.

Il festival ha confermato la propria formula diffusa, facendo della Valle dei Templi non un semplice scenario, ma il cuore stesso dell’esperienza: dal Giardino della Kolymbethra alla Cava di Tufo, dagli aftershow panoramici al rituale dell’alba al Tempio della Concordia. Una line up internazionale tra grandi nomi ed esclusive nazionali. Sul palco si sono alternati Ezra Collective, Greentea Peng, Apparat live band, Cory Henry & The Funk Apostles, Mace, Mind Enterprises, Octave One, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Yu Su e Sorvina, insieme a numerosi altri protagonisti italiani e internazionali. Un’edizione caratterizzata da diverse esclusive tra cui quelli di Greentea Peng (unica data italiana), e i debutti italiani di Munir Hossn, The Josh Barry Experience e Il Est Vilaine.

«Dieci anni insieme». «È stata un’edizione molto ambiziosa e siamo felici e orgogliosi del risultato», commenta Fausto Savatteri, direttore artistico di FestiValle. «Più che un singolo concerto, ricorderemo la successione di artisti, pubblico e luoghi che hanno caratterizzato questi quattro giorni e i dieci anni del festival. Da sempre lavoriamo per portare ad Agrigento il meglio della musica contemporanea internazionale, facendola dialogare con luoghi unici al mondo, non come semplici fondali ma come patrimonio vivo da valorizzare e raccontare. Anche quest’anno abbiamo accolto migliaia di persone dall’Italia, dall’Europa e oltre, generando ricadute positive per il territorio e mantenendo un percorso indipendente e rispettoso delle istituzioni».

Da Agrigento alle Pelagie: arriva Linosa Sound Escape. Con il decennale appena concluso, il progetto non si ferma. Il prossimo appuntamento sarà Linosa Sound Escape, in programma dal 4 al 6 settembre 2026 sull’isola di Linosa, nelle Pelagie. Il progetto porterà per la prima volta il jazz in uno dei luoghi più estremi del Mediterraneo, attraverso tre giorni di concerti, residenze artistiche e attività pensate per entrare in relazione con la comunità locale. Linosa Sound Escape sarà un festival pensato prima di tutto per i Linosani e per chi ama l’isola, con una dimensione raccolta e profondamente legata al territorio.

L’obiettivo sarà contribuire alla destagionalizzazione e alla ripresa economica dell’isola dopo il passaggio del ciclone Harry, attraverso la musica e la presenza di artisti e pubblico in un periodo dell’anno diverso da quello tradizionalmente legato al turismo estivo. La line-up alternerà concerti dal vivo e DJ set: dal groove tutto siciliano dei Mahari al FestiValle Hot Jazz Collective, speciale ensemble di musicisti che si esibirà al tramonto in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola e a bordo della barca, durante l’escursione alla scoperta delle berte. In programma anche la partecipazione speciale e il DJ set di Fabrizio Mammarella e del conduttore di Radio Capital Alex Paletta, oltre agli immancabili selector resident di FestiValle, tra cui DJ Pinello e Pisk.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Lampedusa e Linosa, dell’Assessorato al Territorio e Ambiente, l’ Assessorato al Turismo e Beni culturali, l’Assemblea Siciliana ARS e Il Libero Consorzio di Agrigento. FestiValle Off è riconosciuto inoltre dal Ministero della Cultura come manifestazione destagionalizzata in luoghi di svantaggio geografico. La manifestazione è organizzata dall’APS FestiValle con le Associazioni MAC e Pelagos.

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